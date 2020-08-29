В «Ювентусе» раскрыли мечту создать связку Роналду и Месси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" связалось с Хорхе Месси - отцом нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает France Football.

Отмечается, что туринцы раскрыли свою мечту создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду. Тем временем, итальянская сторона надеется, что футболисты будут уважают друг друга и за пределами поля, несмотря на их долгое соперничество в спортивном мире.