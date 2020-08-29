В России стала возможна регистрация автомобилей в МФЦ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С субботы, 29 августа, вступают в силу новые поправки к перечню государственных услуг.

Сообщается, что благодаря этому для автовладельцев появляется возможность регистрировать свое транспортное средство в многофункциональных центрах (МФЦ).

- Данные поправки вступают в свою законную силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования постановления Правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года, - объяснили в Госавтоинспекция. Сотрудники МФЦ будут заниматься приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Благодаря такому документу многие водители смогут пройти процедуру госрегистрации намного быстрее. Также это позволяет расширить спектр услуг предоставляемых в центрами услуг для граждан.