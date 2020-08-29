Украина на месяц закрыла въезд в страну Фото: REUTERS

С субботы, 29 августа, Украина с 29 августа закрыла границы государства для въезда иностранных граждан. Запрет будет действовать до 28 сентября.

Сообщается, что такое решение было принято Правительство страны еще 26 августа в качестве дополнительных мер безопасности и предотвращению распространения коронавируса среди населения, писал сайт kp.ru.

- В связи с распространением covid-19 мы должны защитить наших граждан, - отмечал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что введенные ограничения не будут касается тех граждан, кто имеет вид на жительство в стране или обучается в украинских вузах. Кроме этого, въезд в страну будет допустим и для иностранцев, следующих транзитом, имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, и представителей международных миссий.