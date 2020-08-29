В США впервые пройдет голосование за легализацию марихуаны по всей стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в истории Соединенных Штатов Америки состоится голосование на федеральном уровне за легализацию марихуаны на территории всего государства. Этот вопрос на обсуждение вынесла Палата представителей Конгресса, пишет Politico.

По данным издания, законопроект, предполагающий исключение марихуаны из списка запрещенных веществ, планируется рассмотреть уже в сентябре. В случае его принятия вещество не будет больше считаться наркотическим. Для легализации "травки" соответствующие поправки в законы должны будут внести власти штатов.

Однако отмечается, что в случае, если это предложение поддержит нижняя палата, вероятность того, что его одобрит Сенат, достаточно мала. Кроме того, после этот законопроект должен поддержать и лично президент.

За легализацию марихуаны в США выступает сенатор Камала Харрис - кандидат на пост вице-президента от Демократической партии.