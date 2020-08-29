В США впервые пройдет голосование за легализацию марихуаны по всей стране

Впервые в истории Соединенных Штатов Америки состоится голосование на федеральном уровне за легализацию марихуаны на территории всего государства. Этот вопрос на обсуждение вынесла Палата представителей Конгресса, пишет Politico.

По данным издания, законопроект, предполагающий исключение марихуаны из списка запрещенных веществ, планируется рассмотреть уже в сентябре. В случае его принятия вещество не будет больше считаться наркотическим. Для легализации "травки" соответствующие поправки в законы должны будут внести власти штатов.