В Лондоне финансистка из России убила сына и покончила с собой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир, расположенной в восточной части Лондона, обнаружили два тела.

Сообщается, что погибшими оказались сменившей гражданство финансистка из России и ее маленький сына. Об этом стало известно Daily Mail.

По предварительным данным местных сотрудников полиции,есть версия, что 35-летняя женщина сначала убила ребенка, а затем покончила с собой.

Умершая Юлия Гекчедаг работала аналитиком международного рейтингового агентства Moody's. После выпуска из Финансового университета в Москве она успела поработать в двух компаниях в России, а затем вышла замуж. Ее мужем стал турецкий инвестиционный банкир.

На данный момент все детали и обстоятельства трагического инцидента выясняют следователи, однако, как пишут РИА Новости, убийц пока не ищут. По данным издания, одна из знакомых Юлии и ее сосед рассказали, что у женщины был диагностирован рак груди.