Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса в Белоруссии

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, в том случае, если политический кризис в стране не удастся разрешить без международной помощи.

- Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, то мы, конечно же, видим Россию, как одного из участников этого процесса, - заявила Тихановская в интервью телеканалу Euronews.

Также по ее словам, "Россия - страна, с которой тесные взаимоотношения".

Ранее сайт kp.ru писал, что после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протестов. По мнению Путина, силовики Республики ведут себя вполне сдержано. Российский лидер, которого Лукашенко назвал своим "другом", также выразил надежду на мирное разрешение проблемы.

К слову, в РБ проходят митинги оппозиции, и митинги в поддержку власти. Старший сын Лукашенко Виктор пришел на один из таких, в поддержку своего отца. Он заявил, что народу следует объединиться и "стараться идти по правильному направлению".