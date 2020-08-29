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Политика

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты РБ отметила, что у Минска и Москвы тесные взаимоотношения
Юлия КековаЮлияКекова
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Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, в том случае, если политический кризис в стране не удастся разрешить без международной помощи.

- Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, то мы, конечно же, видим Россию, как одного из участников этого процесса, - заявила Тихановская в интервью телеканалу Euronews.

Также по ее словам, "Россия - страна, с которой тесные взаимоотношения".