Умер Чедвик Боузман, звезда фильма «Черная Пантера»

Умер Чедвик Боузман. Фото: скрин видео

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер. Об этом в субботу, 29 августа, сообщается на странице актера в Твиттере. Боузман скончался в возрасте 43 лет.

В посте говорится, что еще в 2016 году врачи поставили ему серьезный диагноз - рак толстой кишки. Уже на тот момент медики определили героя кинофильмов III стадию болезни.

По информации портала TMZ, Боузман скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он ранее не заявлял.

Накануне фанаты Чедвика Боузмана забеспокоились о звезде кино - на видеороликах в соцсетях он выглядел значительно худее обычного.

Наибольшую известность Чедвику принесло успешное исполнение первого черного супергероя в знаменитой вселенной Marvel в "Черной пантере".