"Уберите свое колено с моей шеи": в Вашингтоне тысячи протестующих вышли на марш против расизма

В США продолжаются протесты Фото: REUTERS

В субботу, 29 августа, в Вашингтоне собрались тысячи протестующих в защиту прав темнокожих граждан. Сегодняшний их лозунг - "Уберите свое колено с моей шеи".

Сообщается, что большая часть активистов наблюдается у мемориала 16-му президенту Соединенных Штатов Аврааму Линкольну. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас люди заполнили всю территорию вокруг прямоугольного пруда перед памятником. Собравшиеся направляются к расположенному неподалеку мемориалу Кингу.

Напомним, массовые акции протеста в США начались после майского убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. После по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение" начались выступления активистов и даже погромы.

Тогда при задержании мужчины сотрудники полиции Миннесоты применили удушающий захват, прижав ему шею коленом до состояния удушья.