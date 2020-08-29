Последние новости на утро 29 августа 2020: Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 29 августа 2020 года: Российский президент Владимир Путин заявил, что считает выборы в Белоруссии состоявшимися. По его словам, Москва исходит именно из этого. Ранее глава государства выразил надежду на то, чтобы ситуация в Белоруссии разрешилась мирным путем, и чем скорее, тем лучше. Напомним, протесты в РБ начались сразу после оглашения результатов президентских выборов.

С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые поправки к перечню государственных услуг. Для автовладельцев это означает появление возможности регистрировать свое транспортное средство в многофункциональных центрах (МФЦ).

Американский президент Дональд Трамп назвал причины закупки США нефти у России - виноваты демократы. Так, в регионе Новая Англия одни из самых высоких цен на электроэнергию в стране. Связано это с тем, что губернатор Нью-Йорка, демократ Эндрю Куом,о не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата. В связи с этим приходится закупать нефть у РФ, а не использовать свою.

Илон Маск заявил об успешной имплантации чипов Neuralink в мозг свиньи. Специалистам компании удалось создать беспроводную версию одноименного нейроинтерфейса. Научная разработка была успешно "вставлена" в мозг двух подопытных свиней. После завершения всех необходимых процессов устройство благополучно извлекли без вреда для животных. Маск надеется, что такие чипы позволят лечить неврологические заболевания.