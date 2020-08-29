«Дави меня!»: Ведущая Первого канала бросилась под грузовик, чтобы защитить свой участок

Ведущая Первого канала бросилась под грузовик, чтобы защитить свой участок Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущая шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова с криком «дави меня» бросилась под грузовик, чтобы не дать ему проехать на своей дачный участок. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала видео конфликта со строителями.

Она рассказала, что при строительстве дачного домика поставила забор на три метра вглубь участка, чтобы было легче заезжать. Соседи же Сябитовой поступили иначе, возведя ограждение своей территории по самому краю дороги на границе участка. Именно из-за этого у строителей возникла проблема с заездом.

Роза Сябитова засняла на камеру попытку грузовика выехать с соседской территории: из-за недостатка места автомобиль почти задел столб на участке ведущей. И она решила броситься под грузовик.

Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!, - закричала сваха.

На видео также попала часть словесного конфликта ведущей с один из строителей. Мужчина поинтересовался у Сябитовой, нормальный ли она человек, в ответ на что услышал, что находится на частной территории.

- Я не дам проехать. Вы своей машиной мне плитку давите, - объяснила ведущая свое поведение.