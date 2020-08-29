Власти Белоруссии заблокировали еще два новостных сайта Фото: Евгения ГУСЕВА

Пользователям Белоруссии огранили доступ еще к двум новостным портала в сети Интернет. Под блокировку попали сайт негосударственного издания "Наша Нива" и сайт naviny.by – проект частного информационного агентства "БелаПАН". Сайты были заблокированы решением министерства информации в ночь на субботу, 29 августа.

Интернет-ресурсы в настоящее время не открываются для белорусских пользователей минимум трех крупнейших операторов связи – МТС, A1 и "Белтелеком".

При попытке открыть новостные сайта пользователям показывают уведомление, в котором сообщается, что доступ к информационному ресурсы ограничен на основании решения министерства информации Белоруссии.

Напомним, что неделю назад белорусские ведомство ограничило доступ пользователей республики к ряду новостных сайтов и порталов политических движений. Под ограничения попали примерно 70 сайтов, включая сайты популярных VPN-сервисов.