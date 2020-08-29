Обама отговорил игроков НБА бойкотировать остаток сезона Фото: Тимур ХАНОВ

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама отговорил игроков Национальной баскетбольной ассоциации бойкотировать остаток сезона. Дальнейшую судьбу сезона американский политик обсудил с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и разыгрывающим «Оклахомы-Сити Тандер» Крисом Полом, возглавляющим профсоюз игроков, а также с небольшой группой спортсменов. Об этом сообщает издание The Athletic.

Напомним, что несколько дней назад сразу несколько команд НБА не вышли на игры в знак протеста. Поводом к демаршу стала устроенная полицейскими стрельба при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка. Первыми 26 августа отказались выходить на матч баскетболисты «Милуоки», за ними последовали остальные.

Когда судьба сезона уже висела на волосе, бывший президент США посоветовал игрокам доиграть сезон и временно отказаться от бойкота. Он отметил, что это время они могут использовать, чтобы подумать над тем, какие государство должно принять меры для борьбы с расовым неравенством. В итоге игроки приняли решение отказаться от бойкота и доиграть сезон.