Врач назвал оптимальное время дневного сна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дневное время суток достаточно поспать всего 20 минут, чтобы полностью восстановить энергию. Об этом рассказал доктор биологических наук Владимир Дорохов.

Эксперт отметил, что если днем человек будет спать дольше 20 минут, то сон перейдет в более глубокую фазу, понадобится время для того, чтобы полностью проснуться. После такого глубокого сна восстановление длится примерно 20-40 минут, а в рабочее время у людей нет столько времени на раскачку.

- Если у человек ненормированный рабочий день, то примерно час сна даст ему возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до позднего вечера. Если нужно проснуться быстро, то лучше спать не более 20 минут, - объяснил Владимир Дорохов в интервью с «Вечерней Москвой».

Самое оптимальное время для дневного сна – с 13:00 до 15:00. Спать после пяти часов вечера врач не советует: это может стать причиной плохого сна ночью.