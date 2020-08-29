В России предложили временно запретить караоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат российской государственной думы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям оказывать услуги караоке до конца этого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 29 августа, пишет издание RT, ссылаясь на письмо депутата, направленное главе министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Политик напомнил, что на территории страны по-прежнему каждый день регистрируется более четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Он также обратил внимание на исследования специалистов в области эпидемиологии, которые доказывают повышенная опасность заведений с караоке.

Депутат подчеркнул, что даже после запрета на караоке, развлекательным заведениям разрешат продолжать оказывать услуги по организации общественного питания.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты ВОЗ недавно посоветовали не посещать ночные клубы, также посчитав их основным местом распространения коронавирусной инфекции.