Российский концерн планирует создавать оборудование для сетей 5G Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский концерн «РТИ» хочет локализовать на территории России производство оборудования для сетей 5G. В отечественных системах будут задействованы некоторые зарубежные компоненты, которые не разрабатывают в России, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор концерна Павел Лаптаев.

- Мы сформирует производство оборудования для сети 5G: базовые станции, антенны, передающие модемы для российских телекомоператоров. Мы сможет достигнуть локализации в 70–75 процентов, полностью отечественными будут корпуса оборудования, источники питания, а также системы для охлаждения, - рассказал Павел Лаптаев в субботу, 29 августа.

Отмечается, что сейчас российский концерн «РТИ» активно создает оборудование для сетей четвертого поколения. Генеральный директор также напомнил, что сети 5G в РФ только начинают появляться, поэтому телекомоператоры ведут активные переговоры с поставщиками оборудования.

Напомним, что в июле этого года первая российская компания "Мобильные ТелеСистемы" получила разрешение на создание сети 5G и лицензию на оказание услуг связи пятого поколения.