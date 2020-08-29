Трамп объявил о самой мощной национальной мобилизации в США Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции Штаты провели самую мощную национальную мобилизацию со времен Второй мировой войны, которая помогла приостановить распространение эпидемии. Его заявление опубликовано в Twitter в субботу, 29 августа.

По словам главы государства, когда пандемия пришла в США, власти страны запустили самую масштабную национальную мобилизацию. Он отметил, что его решение об ограничении въезда на территорию США спасло «тысячи и тысячи жизней» местных жителей.

Трамп добавил, что за время эпидемии в Штатах произвели более сотни тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Ни одному жителю США, которые нуждался в аппарате ИВЛ, не было отказано. В настоящее время страна производит аппараты для остальных государств мира, - сказала американский президент.

Как сообщал сайт kp.ru. США недавно ввели санкции против трех российских научно-исследовательских институтов и ученых из России, которые занимались разработкой вакцины от коронавирусной инфекции.