Львицы растерзали спасшего их защитника природы в ЮАР Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагический и ужасающий инцидент произошел несколько дней назад в Южно-Африканской Республике: две львицы убили своего хозяина, который спас их много лет назад, во время прогулки. Звери набросились на защитника природы и растерзали его, пишет издание The Daily Star.

Супруга погибшего мужчины полагает, что львицы не хотели причинить ему вреда: девушка думает, что огромные кошки просто решили поиграть с ним в какую-то жестокую игру и не смогли остановиться. Однако она подчеркнула, что точную причину смерти удастся узнать только после получения результатов вскрытия.

Защитник природы спас львиц с охотничьей фермы. Много лет они жили в его сафари-парке и охотились на диких животных.

Примечательно, что три года назад эти львицы также растерзали человек, но хозяин вступился за зверей, уверяя, что они спокойные и абсолютно не агрессивные. В настоящее время кошек поместили в приют для животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Их планируют выпустить в дикую природу.