За сутки в России коронавирусом заразился 4 941 пациент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки на территории России медики зафиксировали 4 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Оперативный штаб по борьбе с пандемией в субботу, 29 августа, сообщает, что 25,7 процента новых инфицированных не имели симптомов заболевания.

За один день врачи зарегистрировали 111 летальных исходов от коронавируса или осложнений после него, выздоровело за сутки 5 917 человек с ранее подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили 985 346 случаев заражения, вирус нашли во всех регионах страны. За весь период 17 025 умерли, выздоровели 804 383 пациента.

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