Путин: Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии Фото: REUTERS

Российские президент Владимир Путин сказал, что Россия признает легитимность и итоги выборов главы Белоруссии, которые состоялись в начале августа текущего года. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» в субботу, 29 августа.

- Вы знаете, что я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё, - заявил Владимир Путин.

Президент России обратил внимание на некоторые основания сомневаться в абсолютной честности тех, кто не согласен с оглашенными итогами выборов президента Белоруссии.

- Власти республики пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над президентскими выборами. Почему же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов, - сказал Путин.

Ранее президент также выразил надежду на то, чтобы ситуация, происходящая в Белоруссии разрешилась мирным путем.