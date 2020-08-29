Лишенные аккредитации российские журналисты покинут Белоруссию Фото: REUTERS

Четверо журналистов из России, лишенных аккредитации белорусским министерством иностранных дел, покинут территорию республики. Их выезд обеспечивают сотрудники российского посольства в Минске, рассказал в субботу, 29 августа, пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев в интервью ТАСС.

- Из российских журналистов аккредитации лишены четверо, посольство обеспечивает их выезд из Белоруссии в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов. Журналисты работали на агентство Associated Press и немецкий телеканал ARD, - рассказал дипломат.

Представителей СМИ лишили аккредитации решением Межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности. О решении комиссии журналистов уведомляет пресс-служба министерства иностранных дел по телефону.

Ранее сайт kp.ru писал, что все доставленные в РУВД российские журналисты, освещавшие в четверг акцию оппозиции в Минске, отпущены на свободу.