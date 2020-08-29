Сёмин оценил слухи о проваленной проверке арбитра Еськова на детекторе лжи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-тренер московского «Локомотива» и российской сборной Юрий Сёмин отреагировал на слухи о том, что арбитр Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи», не смог пройти проверку на полиграфе.

- Что я здесь могу комментировать? Насколько удивительно, что российских судей начали проверять на детекторе лжи? Не знаю, возможно, это какие-то современные веяния, - сказал Юрий Сёмин в интервью изданию RT.

Напомним, что в ходе матча «Спартак» — «Сочи» в ворота московской команды были назначены два спорных пенальти. Решающий из них произошел на 88-й минуте игры, однако чуть позже был признан экспертами РФС ошибочным.

После этого главный арбитр матча Василий Казарцев прошел успешную проверку на полиграфе, однако все равно был отстранён от работы на какое-то время. Следующим проверку на детекторе должен был пройти Алексей Еськов, но 28 августа в средствах массовой информации появилась информация о том, что рефери ее провалил.