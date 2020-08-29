Визит Владимира Путина в Белоруссию пока не планируется Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин пока что не планирует визит в Белоруссию. Об этом сообщил в субботу, 29 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Пока что планов поездки в Белоруссию нет, - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью изданию ТАСС, отвечая на вопрос о том, сможет ли Путин посетить республику в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в середине августа и заявил, что Россия признает легитимность и итоги данного голосования. Глава государства отметил, что есть основания сомневаться в честность противников действующей в республике власти, которые не согласились с результатами выборов белорусского лидера. Подозрение вызывает тот факт, что представители ОБСЕ так и не приехали для контроля над голосованием.