СК проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК провести проверку отчуждения госакций БСК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК провести проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании. Об этом в субботу, 29 августа, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель правоохранительного органа Светлана Петренко.

- Председатель российского Следственного комитета дал поручение следователям центрального аппарата ведомства на доследственной проверке установить обстоятельства сокращения доли государства в одном из самых крупных предприятий - Башкирской содовой компании, - рассказала Светлана Петренко.

Следователи во время проверки исследуют все условия сделки, из-за которой был утрачен контроль государства за активами БСК, а также установят обстоятельства и причины приватизации и отчуждения государственных акций. Сотрудники правоохранительного ведомства также дадут полную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц местной власти, которые были связаны с принятием подобного решения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, информация о конфликте между жителям Башкирии и «Башкирской содовой компанией», намеревавшейся взять в разработку еще одну гору, дошла до уровня российского президента. Во время заседания с членами правительства глава государства обратил внимание, что почти вся получаемая компанией прибыль выводится из страны. Ни в инвестиции, ни в социальную сферу при этом не идет почти ничего.

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