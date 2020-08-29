В России с 1 сентября отменят часть пособий на детей и по безработице Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 сентября текущего года в России перестанут действовать пособия на детей и по безработице, которые власти страны ввели в качестве меры поддержки населению в период пандемии коронавирусной инфекции.

В первый день грядущей осени прекратит действовать введенная в июне-августе доплата в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка в семье к пособию одного из безработных родителей или опекунов.

Во-вторых, с 1 сентября отменяется повышенные минимальный размер пособия по безработице (с мая по август он составлял 4,5 тысячи рублей ежемесячно). Он вновь вернется на прежний уровень до 1500 рублей. По данным российского министерства труда пособие по безработице в минимальном размере получают до 40 процентов зарегистрированных на бирже жителей России.

Некоторые другие выплаты россиянам продолжат действовать до 1 октября, но после этой даты от всех «коронавирусных» доплат останется только максимальный размер пособия, равный минимальному размеру оплаты труда.

До 1 октября индивидуальные предприниматели, которые закрылись из-за пандемии после марта этого года, могут в течение трех месяцев получать пособие в размере 12 130 рублей. Кроме того, до октября уволенным после 1 марта 2020 года ранее работавшим гражданам пособие будет при любом стаже и зарплате выплачиваться в максимальном размере, то есть по 12 130 рублей.