В Самаре стартовал один из самых престижных турниров по баскетболу 3х3 «Samara Open»

29 августа, в Самаре стартовал традиционный турнир по баскетболу 3х3 "Samara Open". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 августа, в Самаре стартовал традиционный турнир по баскетболу 3х3 "Samara Open". Он проводится в память заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

Эти соревнования по праву считаются одними из самых престижных спортивных мероприятий в баскетболе. В этом году в них принимают 480 человек в составе 120 команд их разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и, конечно из Самарской области. Они будут состязаться в 10 категориях.

На открытии участников и гостей турнира поприветствовал глава региона Дмитрий Азаров.

Дорогие друзья, от всей души приветствую вас на крупнейшей площади Европы, на нашем XI баскетбольном турнире "Samara Open". Сегодня на площадках померятся силами 120 команд. Это в очередной раз подтверждает: Самара - баскетбольный регион! Этим видом спорта у нас занимается более 30 тысяч человек. Участниками "Samara Open" станут спортсмены со всей области – приехали команды из других регионов. От всей души желаю всем участникам турнира красивой игры и, конечно, ярких побед. Живите баскетболом, успехов гостям "Samara Open", побед и новых высот! - обратился к участникам и гостям спортивного праздника губернатор Дмитрий Азаров.

С учетом эпидемиологической обстановки турнир "Samara Open 2020" организован с учетом всех требований Роспотребнадзора по Самарской области. Площадь разделена ограждениями на две части. Таким образом исключается контакт между командами разных категорий, все игроки предоставили медсправки с допуском к игре, а все зрительские места расположен на расстоянии 1,5 друг от друга. Кроме того, на площади дежурят 2 бригады врачей и 2 кареты скорой помощи, перед каждой игрой мяч обрабатывается санитайзером. Тем зрителям, кто пришел без масок, их раздают на входе, а также измеряют всем температуру.

Сам турнир станет настоящим спортивным праздником с конкурсами для любителей и профессионалов на центральном корте. На сцене гостей ждет большая развлекательная программа – выступления диджеев и артистов. Завершится турнир в 20:30.