«Надеюсь, не ковид»: Роза Сябитова внезапно попала в больницу

Роза Сябитова госпитализирована Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная российская телеведущая программы «Давай поженимся» на Первом Канале Роза Сябитова госпитализирована в больницу из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. На своей странице в социальной сети Instagram сваха опубликовала видео с больничной койки, заявив, что находится в больнице с пятницы.

- Со вчерашнего дня я в клинике. Надеюсь, что это не ковид. Чувствую себя нормально, - медленно и с придыханием рассказала Роза Сябитова.

Телеведущая пообещала, что будет держать своих подписчиков в курсе новостей о своей госпитализации. Главная сваха России не пояснила, в какой из клиник находится и как скоро поступит информация о диагнозе.

Телеведущая пообещала, что будет держать своих подписчиков в курсе новостей о своей госпитализацииФото: кадр из видео

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне ведущая шоу "Давай поженимся!" на Первом канале с криком «дави меня» бросилась под грузовик, чтобы не дать ему проехать на своей дачный участок. Все дело в том, что Сябитова не хотела пускать на свой участок автомобиль строителей, который может повредить плитку.