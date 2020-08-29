Президент Южной Осетии отправил кабмин в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В субботу, 29 сентября, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности премьер-министра республики Эрика Пухаева, а также отправил в отставку правительство страны.Исполнять обязанности главы кабмина будет зампредседателя правительства Геннадий Бекоев. Об этом говориться в тексте указа, обнародованном на сайте президента

«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия», - говорится в документе.

Ранее лидер республики сообщил о решении распустить правительство в связи с протестами, начавшимися после смерти подозреваемого в покушении на главу Министра внутренних дел страны Игоря Наниева.

После начала протестов глава МВД был отправлен в отставку. Кроме того, спикер парламента Алан Тадтаев на экстренном собрании депутатов также призвал к отставке генерального прокурора.

По последним данным, в Южной Осетии задержаны сотрудники Министерства внутренних дел, которые могли быть причастны к смерти подозреваемого в покушении на главу ведомства.