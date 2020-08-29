США, Евросоюз, Британия и Швейцария призвали Беларусь «прекратить насилие» против народа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты, Евросоюз, а также Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии, с призывом «соблюдать основные демократические свободы и права человека», а также «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».

«Необходимо прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам … Немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных»,- говорится в документе, размещенном на сайте представительства Евросоюза в Минске.

В совместном заявлении Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берн также призывают расследовать злоупотребления и преступления, совершенные отношении участвующих в акциях протеста, и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, в страны выразили свою солидарность с народом республики, который требует честных выборов, а также заявляют, что «поражены мирными демонстрациями», свидетельствующими «о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам».

Напомним, что после прошедших 9 августа президентских выборах в Белоруссии не утихают протесты. Вашингтон и Брюссель не признали победу действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз принял решение ввести санкции против «ответственных за насилие и фальсификации» в республики, а также изучит возможность включения в санкционный список Лукашенко