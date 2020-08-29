Владимир Путин присвоил орден «За заслуги перед Отечеством» ректору МГИМО Анатолию Торкунову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 29 августа, президент Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно Указу, «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Дизайнера Артемия Лебедева также наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду он получил «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоилась Наталья Касперская - генеральный директор компании InfoWatch, разрабатывающий инновационные решения в области защиты корпораций от внутренних и внешних угроз.

Солисту группы «Любэ» Николаю Расторгуеву вручили орден Александра Невского, а первый заместитель генерального директора «Россия сегодня» Галина Кожина получила орден Почета.

Всего государственных наград удостоились несколько десятков человек.