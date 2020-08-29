Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму примерно 1,4 млрд рублей. Такие предварительные данные привела глава Ростуризма Зарина Догузова, уточнив, что платежная система «Мир» пока подводит окончательные подсчеты.

«У нас на данный момент предварительные итоги, "Мир" сейчас еще досчитывает, у нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей», - сообщила она, отметив, что результаты программы ведомство оценивает как позитивные с учетом того, что сама программа была запущена в очень короткие сроки.

При этом Догузова не исключила продления программы, позволяющей вернуть часть средств за путешествия по России, и заявила, что в таком случае будут обязательно учтены все пожелания и просьбы туристов, туроператоров, а также бизнесов, озвученные по ходу подготовки программы

Напомним, ранее в Ростуризме сообщили, что со старта программы российские туристы вернули порядка 100 млн рублей. В системе было зафиксировано 9 тыс. операций по оплате проезда и проживания в отелях