Истребители НАТО сопровождали российские самолеты над Тихим океаном Фото: Минобороны РФ

Истребители стран Североатлантического альянса поднялись в воздух для сопровождения десяти противолодочных российских самолетов Ту-142, которые совершили плановый полет в рамках учений «Океанский щит – 2020» над нейтральными водами Тихого океана, а также акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Десять противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону ... Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», - сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, под руководством которого проходят эти учения.

Напомним, днем ранее, 28 августа, российский истребитель перехватилм американский самолёт-разведчик над Чёрным морем. Также экипажи Су-27 не допустили пересечения границ над Балтийским морем тремя другими иностранными воздушными судами: : разведчик RC-135 ВВС США, разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и разведчиком «Челленджер» ВВС Дании.