Протесты в Берлине: 18 тысяч жителей выступают против карантинных мер

18 тысяч жителей выступают против карантинных мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 29 августа, на улицы Берлина вышли тысячи противников карантинных мер, которые власти немецкие принимают в рамках борьбы с коронавирусной инфекций.

Это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет Фото: REUTERS

По данным таблоида Bild, в центре немецкой столице, на Фридрихштрассе собрались около 18 тысяч человек - это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами.

К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее городские власти запретили проводить данный марш. Однако днем ранее, в пятницу, 28 августа, Административный суд Берлина разрешил провести на выходных акцию против мер властей в рамках борьбы с распространением коронавируса, но при соблюдении все необходимых требований проведения акций – соблюдение социальной дистанции, и использование масок.

По данным Worldometers, на субботу, 29 августа, Германия занимает 20 место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В стране подтвердили 240 565 случаев заражения, более 9,3 тысяч смертей, а выздоровели уже почти 215,5 тысяч