Фигуристка Евгения Медведева честно ответила на вопрос, есть ли у нее парень

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дважды чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева - одна из ярчайших спортсменок последних лет в нашей стране. Накануне нового сезона фигуристка осталась в России, отказавшись от поездки в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру. Все тренировочные занятия теперь проходят "на удаленке" - Женя на льду в Москве, а наставник по видеосвязи в Канаде.

Медведева стала гостем прямого эфира телеканала "НТВ" на программе "Центральное телевидение". И ответила на ряд вопросов. В конце интервью Медведевой предложили ответить на ряд коротких вопросов. И один из них касался личной жизни.

- Скажи, а у тебя есть парень? - спросили у Медведевой.

- Личное - не публичное, - улыбнувшись, ответила Женя, не раскрыв своих секретов.

Напомним, что в прошлом сезоне фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в состав сборной России на чемпионат Европы и мира. Первенство страны 2020 в Красноярске прошло для нее неудачно - ей пришлось сняться с произвольной программы из-за сломанного конька.