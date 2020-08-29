Ученый назвал три «переломных» возраста в жизни человека Фото: Артем КИЛЬКИН

С биологической точки зрения в жизни взрослого человека существует три «переломных» возраста. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и МФТИ, доктор биологических наук Алексей Москалёв

По словам ученого, первый «перелом» в жизни человека приходится на возраст 45 лет, когда, как правило, человек начинает терять репродуктивную функцию.

Следующей «переломной» отметкой становится 60 лет, когда «деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций». В результате этого процесса могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, в среднем формируется около трёх хронических заболеваний

Еще один «переломный» возраст начинается через 15 лет. Именно в 75 лет утрачиваются защитные барьеры и затрагиваются даже самые стойкие органы, в том числе головной мозг.

Однако Москалёв подчеркнул, что речь идет о средних цифрах, и все «во многом зависят от образа жизни человека».