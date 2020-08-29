Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Евгения Медведева из-за коронавируса осталась в России, поскольку у нее не было возможности уехать в Канаду к своему тренеру. И теперь к новому сезону она готовится в Москве под надзором других наставников - Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. А ее наставник Брайан Орсер - остается на видео связи.

Женя Медведева стала гостем программы "Центральное телевидение" на канале "НТВ". Фигуристку в конце интервью ожидал небольшой блиц-опрос. И один из ответов на вопрос оказался очень неожиданным.

- Чего Евгения Медведева боится больше всего на свете?

- Бабочек. Такой вот короткий ответ. Я правда очень боюсь бабочек.

Напомним, что в прошлом сезоне фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в состав сборной России на чемпионат Европы и мира. Первенство страны 2020 в Красноярске прошло для нее неудачно - ей пришлось сняться с произвольной программы из-за сломанного конька. В активе Медведевой - две победы на чемпионатах мира и Европы, а кроме того - две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года.