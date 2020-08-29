Купленное Бэнкси судно для спасения беженцев из Северной Африки подало сигнал бедствия

Купленное Бэнкси судно для спасения беженцев из Северной Африки подала сигнал бедствия Фото: REUTERS

Купленное британским уличным художником Бэнкси судно The Louise Michel для спасения беженцев из Северной Африки, которые пытаются попасть в Европу через воды Средиземного моря, подала сигнал бедствия из-за перегруза.

Яхта запросила помощи после того, как застряла в море. Судно не может двигаться из-за прицепленного спасательного плота. Всего на борту The Louise Michel находятся 10 членов экипажа и 219 мигрантов, подобранных у берегов Ливии.

Как передает Reuters, европейские страны отказались принимать находящихся на борту судна, и игнорируют сигналы о помощи. На данный момент на помощь направилось итальянское благотворительное судно Mare Jonio

Как писал сайт kp.ru, яхта получила имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель, и вышла в свое первое плаванием под немецким флагом несколько дней назад. Капитаном судна стала командовавшая несколькими неправительственными кораблями Пиа Клемп, которая спасла уже тысячи человек, бежавших из своей страны и пытавшихся переправиться за рубеж через воду на самодельных лодках.

Знаменитый художник был восхищен героизмом Клемп, и сам связался с ней. Бэнкси рассказал, что освещение проблемы беженцев принесло ему достаточно много денег, но он собирается тратить их на себя, и предлагает капитану купить новое судно для спасения утопающих беженцев.

На прошлой неделе, 18 августа, судно, выкрашенное лично Бэнкси в розовый цвет, вышло в Средиземное море, и взяло на борт 89 беженцев, в том числе 14 женщин и четверых детей.