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Доктор Мясников раскрыл главный способ продлить жизнь

Врач рассказал, что делать, чтобы прожить дольше
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Доктор Мясников раскрыл главный способ продлить жизнь

Доктор Мясников раскрыл главный способ продлить жизнь

Фото: Евгения ГУСЕВА

Занятия спортом являются главным способом продлить жизнь. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников

По его словам, в списке «физические нагрузки, диета, медицина, лекарства» только физическая активность может продлевать жизнь. «На втором месте - ограничение калорий и так далее», - добавил доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников посоветовал первым делом отказаться от лифтов и как можно чаще пользоваться лестницами. Также ходить пешком в магазин, где не закупать продукты на неделю вперед. Врач отметил, что подобные прогулки позволят соблюдать еще одно важное правило - дефицит калорий.

Увеличить физическую активность Мясников также предлагает при помощи отказа от транспорта, или же, если подобная возможность отсутствует, то просто не доезжать до конечного пункта несколько остановок, а далее проходить это расстояние пешком.

Напомним, ранее доктор биологических наук Алексей Москалёв назвал три «переломных» возраста в жизни человека, и объяснил, почему серьезные проблемы со здоровьем чаще всего возникают после 60 лет