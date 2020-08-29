Обрушение здания в Китае: погибли 17 человек

Обрушения здания в Китае: погибли 17 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 29 августа, в китайской провинции Шаньси произошло обрушения двухэтажного здания ресторана. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 17 человек, еще 28 человек получили ранения, семеро из них – тяжелые.

Обрушение произошло в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. Как сообщает агенство «Синьхуа», со ссылками на власти, на месте продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди, спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек.

Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая. В поисково-спасательных работах задействовано более 700 человек. Причины обрушения выясняются, начато расследование.

Напомним, днем ранее, 28 августа, в городе Алеппо обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате погибли как минимум четыре человека.