"Спартак" сыграл дома против "Арсенала". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 29 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" поединком "Спартака" и тульского "Арсенала" открывался 6-й тур чемпионата России по футболу. Столичный клуб волей такого календаря в случае победы над "Арсеналом" мог выйти в лидеры Премьер-Лиги, потому что "Зениту" играть только 30 августа.

Счет в поединке на 36-й минуте неожиданно для всех открыл клуб из Тулы. Даниил Хлусевич умело подставил ногу под передачу в штрафную "Спартака" и поразил ворота Александра Максименко. Прошло пять минут и хозяева - ответили! Александр Соболев после паса Бакаева на 41-й минуте вошел в штрафную "Арсенала", мощно пробил низом и сделал счет равным. Но и это не все!

Уже в добавленное время "Спартак" смог забить третий мяч в этой игре - после подачи Айртона со штрафного французский защитник москвичей Жиго подправил головой мяч в ворота, сделав счет 2:1 перед перерывом.

В итоге "Спартак" победил и вышел в лидеры Премьер-Лиги. Изменится ли положение команд в таблице - станет ясно завтра после матча "Локомотив" - "Зенит".

Следующая игра у "Спартака" - через две недели. Команда Тедеско сыграет в гостях против ЦСКА. А вот "Арсеналу" предстоит поездка в Санкт-Петербург на игру с "Зенитом".