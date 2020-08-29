Дмитрий Азаров в Москве рассказал о потребностях Самарской области

Дмитрий Азаров встретился с Маратом Хуснуллиным. Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве обсудил с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным выделение дополнительных средств на крупные инфраструктурные проекты. Встреча была посвящена обсуждению темпов строительства жилья в регионе. Глава губернии объяснил, что на этот показатель влияет множество сопутствующих факторов, например, развитие ипотечного кредитования, совершенствование дорожной, транспортной сети, улучшение инженерной инфраструктуры.

- Одним из сдерживающих факторов, например, в столице региона, является отсутствие в значительной части города ливневой канализации и очистных сооружений. Мы активно ведем эту работу: строим очистные сооружения сразу в пяти городах Самарской области. Но в Самаре отдельные территории сегодня особо нуждаются в таком инженерном обеспечении, - подчеркнул Дмитрий Азаров потребности региона .

В диалоге удалось наметить пути решения целого ряда задач. Также губернатор подчеркнул, что надеется на получение дополнительных средств уже в этом году на второй этап строительства моста через реку Самара. Сейчас средства осваиваются с опережением графика и это позволяет рассчитывать на поддержку. В этом году благодаря защите интересов на федеральном уровне регион уже получил дополнительно более 1,3 млрд рублей. Сейчас сформирована заявка на 1,5 млрд рублей для Фрунзенского моста и на 230 млн рублей для дороги Тольятти - Ягодное.

В финале беседы Дмитрий Азаров рассказал, как в Самаре решается проблема обманутых дольщиков. В прошлом году благодаря системной работе из регионального перечня проблемных объектов получилось исключить 12 домов. В первом полугодии 2020 восстановлены права дольщиков ещё 4 домов, к концу декабря планируют ввести в эксплуатацию ещё три здания.