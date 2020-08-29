Пентагон заявил о необходимости модернизировать ядерные силы США из-за действий Китая Фото: REUTERS

Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в связи с тем, что Китай «как минимум удвоить» свой ядерный потенциал. С таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер.

«По мере того, как коммунистический Китай стремится как минимум вдвое увеличить свои ядерные арсеналы, модернизация наших ядерных сил и поддержание боеготовности имеет важное значение для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», - написал глава Минобороны США в своем Twitter.

Напомним, накануне американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону северного военного округа КНР, где в тот момент велась учебная стрельба боевыми патронами. В Минобороны Китая назвали подобные действия открытой провокацией в отношении Пекина.

Через несколько дней Вашингтон ввел санкции против более двух десятков китайских компаний из-за искусственных островов в Южно-Китайском море. В США завили, что это необходимо для размещение своих аванпостов в Южно-Китайском море