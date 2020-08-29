Главный тренер "Спартака" сделал заявление после того, как вывел команду на первое место в РПЛ

Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победного матча с тульским "Арсеналом" подвел итог поединку. И заявил, что команда действовала хорошо. В частности, на пресс-конференции наставник сказал:

- Игра была непростая, особенно учитывая тот факт, что за неделю это уже третий матч. Хорошо начали, сохраняли свою структуру игры, было несколько моментов, передачи за спину. «Арсенал» — непростой соперник, они действовали агрессивно. Мы пропустили, но смогли отыграться. Казалось, что во втором тайме нам должно было стать полегче, но «Арсенал» еще глубже сел в оборону. Мы действовали осторожно, старались не допускать ошибок. Мы заработали три очка, поэтому мы рады.

Но вместе с тем, Доменико Тедеско и сказал - может быть, сегодня могли и вовсе не выиграть эту встречу:

- На таблицу смотреть рано. Будем смотреть в мае. Хотим идти от игры к игре и стараться выигрывать все матчи. Сегодня мы выиграли непростой матч. Счёт на табло. Возможно, вспоминая матч с «Сочи», который мы должны были выигрывать, мы не выиграли. А тут выиграли, хотя, возможно, заслуживали ничьей.

Напомним, что московский "Спартак" одержал победу над "Арсеналом" 2:1 и теперь лидирует в чемпионате России. В 7 туре у столичной команды - матч в гостях против ЦСКА. Точная дата поединка будет названа позднее.