Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Протесты в Берлине: задержаны более 300 человек

Около 38 тысяч человек пришли на акции против карантинных мер
Елена ГильмановаЕленаГильманова
КомментироватьОставить комментарий
Протесты в Берлине: задержаны более 100 человек

Протесты в Берлине: задержаны более 100 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 300 человек задержаны в Берлине на акциях против карантинных мер, которые власти немецкие принимают в рамках борьбы с коронавирусной инфекций.

Около 20 тысяч человек пришли на акции против карантинных мер

Около 20 тысяч человек пришли на акции против карантинных мер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как писал сайт kp.ru, противники карантинных мер собрались в субботу, 29 августа, в центре немецкой столице, на Фридрихштрассе. Всего участвовать в акции пришло около 38 тысяч человек - одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет.

Это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет

Это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет

Фото: REUTERS

К месту проведения протестной акции сразу направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами.

У посольства России в Берлине произошли столкновения

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Фото: REUTERS

Столкновение правоохранителей и протестующих произошло у здания российского посольства, на улице Унтер ден Линден, где собралась группа примерно в две тысячи, из которой в сторону полиции стали бросать бутылки и камни. Изначально сообщалось о двух задержанных в результате этого инцидента, однако по последним данным их 200.