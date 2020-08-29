После победной игры с "Арсеналом" главный тренер "Спартака" высказался о Кокорине

Пока что Кокорин не играл за "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард "Спартака" Александр Кокорин все никак не может сыграть первый матч за свой клуб. Шесть первых встреч сезона его команда провела без него и ушла на перерыв в числе лидеров РПЛ. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско после игры с тульским "Арсеналом" поведал о том, когда же ждать Кокорина:

- Кокорин хорошо себя чувствует, динамика в восстановительном процессе положительная. Уже ушли болевые ощущения. Очень надеюсь, что со следующей недели, прямо с понедельника, он сможет тренироваться в общей группе. Благодаря тому, что сейчас перерыв на матчи сборных, многие ребята уедут по своим командам, а у нас останется небольшая команда, коллектив. И значит будет больше возможностей уделить больше внимания индивидуальной работе. И в частности - с Александром. Для того, чтоб как можно быстрее помочь набрать ему форму, - сказал Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в следующем туре, который пройдет через две недели, "Спартак" сыграет против ЦСКА в гостях. Точная дата игры будет названа чуть позже.