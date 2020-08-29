Гендиректор "Спаратка" высказался про арбитра Еськова, который провалил проверку полиграфом

"Спартак" потерял очки в матче против "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарий по поводу информации о судьбе арбитра Алексея Еськова. Он работал видеопомощником на матче 1 тура в "Спартак" - "Сочи". Поединок завершился вничью 2:2 и обрел оттенок скандальности из-за решений судей - сочинцам помогли спастись два гола с пенальти.

- Единственное, что скажу по поводу Еськова, судейство в матче «Сочи» и «Спартака» было неквалифицированное. Допустим такой вариант проверки или нет, давайте будет решать РФС, но давайте дождемся документов. Мы уже высказали своё мнение по тем двум арбитрам, - заявил Шамиль Газизов журналистам после игры со "Спартаком".

Отметим, что после 6 матчей нынешнего сезона "Спартак" с 14 очками идет пока что на первом месте в Премьер-Лиге. Москвичи ждут поединка "Локомотив" - "Зенит", который пройдет завтра, 30 августа, в Черкизово. В случае очковых потерь питерцев у "Спартака" неплохие шансы уйти лидерами РПЛ на перерыв, связанный с матчами сборных.