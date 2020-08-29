В Портленде протестующие снова подожгли офис Ассоциации полиции Фото: REUTERS

Утром в субботу, 29 августа, в Портленде в очередной раз произошло столкновение протестующих и правоохранительных органов. Демонстранты в очередной раз подожгли офис Ассоциации полиции (РРА), а также забросали камнями её сотрудников.

В результате инцидента пострадали несколько полицейских. Некоторые протестующие были задержаны.

В полиции предупреждают, что офис расположен в жилом районе, и есть опасения, что огонь может распространиться на жилые дома, особенно в нынешнюю засушливую погоду. Тем не менее здание уже ни раз поджигали.

Напомним, протесты в городе проходят после того, как правоохранители семь раз выстрелами в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка и ранили ему спину. Еще в конце июня участники протестов в городе устроили поджог полицейского участка и ближайших строений, а также спровоцировали стычки с силовиками в других районах. По словам президента США Дональда Трампа, криминальная ситуация в Портленде «хуже, чем в Афганистане».