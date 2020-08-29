В руководстве "Спартака" сделали заявление о новичках после того, как вышли на первое место в РПЛ

"Спартак" к вечеру 29 августа вышел в лидеры РПЛ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Спартака" благодаря победе над тульским "Арсеналом" в матче 6 тура чемпионата России стали лидерами Премьер-Лиги. Выигрыш со счетом 2:1 над соперниками позволил команде Доменико Тедеско обогнать питерский "Зенит". После матча гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о том, будут ли еще новые игроки в команде:

- Что касается новичков, команда играет хорошо, мы ведём переговоры и действуем в тишине. Стараемся всё сбалансировать. Очень много слухов и желания, чтобы быстрее появились новые игроки. Они будут, но всё будет сбалансировано, никто не будет переплачивать, - заявил Шамиль Газизов журналистам.

Напомним, что на данный момент у "Спартака" - 14 очков и первое место в чемпионате России. Вторым идет питерский "Зенит" при 12 баллах, а у "Сочи" - 11 очков. Тульский "Арсенал", проигравший "Спартаку" 1:2, с 5 очками - на 11 позиции в турнирной таблице Премьер-Лиги.