В Берлине протестующие с российскими флагами скандировали «Путин!» Фото: REUTERS

В Берлине в ходе акций противников карантинных мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусом, протестующие начали скандировать «Путин!». На опубликованных видео можно увидеть, что протестующие держат российские флаги.

Напомним, противники карантинных мер собрались в субботу, 29 августа, в центре немецкой столице, на Фридрихштрассе. По последним данным участвовать в акции пришло около 38 тысяч человек. Еще в начале протестов, когда насчитывалась около 18 тысяч акция стала одной из крупнейших такого рода за последние несколько лет.

Около 20 тысяч человек пришли на акции против карантинных мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С самого начала к месту проведения протестов направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами. Столкновения произошли у здания российского посольства, на улице Унтер ден Линден, где собралась группа примерно в две тысячи, из которой в сторону полиции стали бросать бутылки и камни. При этом в правоохранительных органах отметили, что инцидент не имеет никакого отношение к диппредставительству.

К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально сообщалось о двух задержанных в результате этого инцидента, однако по последним данным их 200. Всего на акциях задержали более 300 человек.