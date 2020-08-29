Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

В Берлине протестующие с российскими флагами скандировали «Путин!»

В немецкой столице проходят акции против карантинных мер
Елена ГильмановаЕленаГильманова
Комментарии (12)Комментарии (12)
В Берлине протестующие с российскими флагами скандировали «Путин!»

В Берлине протестующие с российскими флагами скандировали «Путин!»

Фото: REUTERS

В Берлине в ходе акций противников карантинных мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусом, протестующие начали скандировать «Путин!». На опубликованных видео можно увидеть, что протестующие держат российские флаги.

Напомним, противники карантинных мер собрались в субботу, 29 августа, в центре немецкой столице, на Фридрихштрассе. По последним данным участвовать в акции пришло около 38 тысяч человек. Еще в начале протестов, когда насчитывалась около 18 тысяч акция стала одной из крупнейших такого рода за последние несколько лет.

Около 20 тысяч человек пришли на акции против карантинных мер

Около 20 тысяч человек пришли на акции против карантинных мер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С самого начала к месту проведения протестов направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами. Столкновения произошли у здания российского посольства, на улице Унтер ден Линден, где собралась группа примерно в две тысячи, из которой в сторону полиции стали бросать бутылки и камни. При этом в правоохранительных органах отметили, что инцидент не имеет никакого отношение к диппредставительству.

К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции

К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально сообщалось о двух задержанных в результате этого инцидента, однако по последним данным их 200. Всего на акциях задержали более 300 человек.